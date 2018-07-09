В Японии кремировали тело Сёко Асахары, бывшего лидера секты «Аум Синрикё»*. Он был казнён на прошлой неделе. Сейчас власти решают, можно ли выдать прах вдове. Вместе с Асахарой казнены 6 его последователей, Ещё 6 человек ожидают исполнения смертных приговоров.

«Аум Синрикё» несёт ответственность за зариновую атаку в токийском метро в марте 95 года. Тогда погибли 13 человек. Несколько тысяч пострадали.

«Аум Синрикё» запрещена во многих странах, в том числе, в России, где признана террористической организацией.

* Прим. ред.: деятельность организации запрещена в России