В Японии кремировали тело Сёко Асахары, бывшего лидера секты «Аум Синрикё»*
«Аум Синрикё» несёт ответственность за зариновую атаку в токийском метро в марте 95 года. Тогда погибли 13 человек. Несколько тысяч пострадали.
«Аум Синрикё» запрещена во многих странах, в том числе, в России, где признана террористической организацией.
* Прим. ред.: деятельность организации запрещена в России
Комментарии4
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olegleon 09 июля 2018 | 10:50
"«Аум Синрикё» запрещена во многих странах, в том числе, в России"
вот возвращение 37-го года! власть запрещает тех, кто с ней не согласен.
neon999 09 июля 2018 | 11:04
Почему эта тема упорно мусолится на ЭМ уже который день ?
И вообще, почему ЭМ так увлекается всякими уродами, - чем мерзотнее упырь, тем с большей вероятностью его пригласят в качестве гостя.
tremens_delirium 09 июля 2018 | 11:14
✄ Он был казнён на прошлой неделе. ✄
Все эти дни потребовались для установления причины смерти.
semper_fidelis 09 июля 2018 | 11:20
Асахара писал музыку. Почему никто не кричит, что казнили композитора?