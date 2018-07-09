Мужская сборная России по волейболу выиграла Лигу Наций

В финале российские волейболисты обыграли Франции со счетом 3:0.

Сборная России провела финальный раунд Лиги Наций на невероятно высоком уровне. Четыре матча, два в группе, полуфинал и финал и всего один проигранный сет. А полуфинал с финалом и вовсе были выиграны всухую. Сначала 3-0 с Бразилией, потом те же 3-0 с Францией. Что примечательно на ее площадке. Финал Лиги Наций проходил в пригороде Лилля, городе Вильнев — д’Аск. К слову, несмотря на 3-0 по партиям, борьба в каждом сете шла нешуточная. Лишь во втором разрыв составил больше трех очков. И тем не менее именно в концовках сборная России всегда оказывалась чуть сильнее. Тут бы надо сказать еще одну важную вещь. Лига Наций – турнир совершенно новый. Он заменил мужскому волейболу Мировую Лигу. Учредили его всего-навсего прошлой осенью. Сборная России пока единственный победитель этого турнира. Впрочем, впереди куда более старое и важное соревнование – чемпионат мира. Он пройдет в сентябре в Италии и Болгарии.

Лучшим игроком Лиги Наций был признан диагональный сборной России Максим Михайлов.