В Таиланде сегодня продолжат операцию по спасению детей из заблокированной пещеры
Предполагается, что спасатели будут вызволять людей группами по четыре человека. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в Бангкоке Григорий Зименков:
«Спасатели в Таиланде готовятся к возобновлению эвакуации оставшихся восьми детей и тренера команды, которые находятся там уже больше двух недель. По информации СМИ местных, четыре мальчика, которые были спасены и доставлены в больницу, чувствуют себя хорошо. Водолазы должны отправиться в подземелье в ближайшее время. Весь процесс эвакуации идет гораздо быстрее, чем ожидалось. Возможно, это связано с тем, что метеорологи прогнозируют дожди, ливни в среду и четверг
Отводка».
12 членов юниорской футбольной команды и их тренер более двух недель провели в пещере. Они оказались заблокированы из-за внезапно повысившегося уровня воды.
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