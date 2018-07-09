В Приамурье завершено расследование дела в отношении главы наукограда «Циолковский» Николая Кохно

Он обвиняется в мошенничестве при строительстве здания компании «Российские космические системы» на космодроме «Восточный». За квартиру в Благовещенске Кохно пообещал одному из бизнесменов победу в конкурсе на строительство этого здания.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Кохно виновным себя не признаёт.