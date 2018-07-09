В Приамурье завершено расследование дела в отношении главы наукограда «Циолковский» Николая Кохно
Он обвиняется в мошенничестве при строительстве здания компании «Российские космические системы» на космодроме «Восточный». За квартиру в Благовещенске Кохно пообещал одному из бизнесменов победу в конкурсе на строительство этого здания.
В ближайшее время дело будет передано в суд. Кохно виновным себя не признаёт.
Комментарии1
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danko1 09 июля 2018 | 10:08
А Рагозин с батута много лет наблюдал за хищениями, за тем, чтобы ему его долю отдавали?