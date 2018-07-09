Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты Серебренникова на ограничение срока ознакомления с уголовным делом

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты режиссёра Кирилла Серебренникова на ограничение срока ознакомления с уголовным делом, рассказал «Эху москвы» адвокат Дмитрий Харитонов.

На ознакомление с материалами дела суд дал Серебренникову менее 4 месяцев. Остальные фигуранты дела «Седьмой студии» должны также изучить материалы до 19 июля.