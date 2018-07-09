Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты Серебренникова на ограничение срока ознакомления с уголовным делом
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты режиссёра Кирилла Серебренникова на ограничение срока ознакомления с уголовным делом, рассказал «Эху москвы» адвокат Дмитрий Харитонов.
На ознакомление с материалами дела суд дал Серебренникову менее 4 месяцев. Остальные фигуранты дела «Седьмой студии» должны также изучить материалы до 19 июля.
Комментарии1
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olegleon 09 июля 2018 | 10:16
"рассказал «Эху москвы»"
эховские гастарбайтеры много ошибок делали, но это уже предел! не знать как называется твоё место работы ...
Эхо Москвы. Москва с большой буквы пишется, недоучки