Минфин в следующие три года планирует сократить расходы на культуру, ЖКХ и спорт

Это следует из проекта Основных направлений бюджетной политики России, представленного ведомством.

Средств на спорт через три года будет выделяться более чем в два раза меньше: если сейчас расходы на эту сферу составляют почти 65 млрд рублей, то в 2021 году будет выделено менее 30 млрд, пишет РИА Новости. По проекту Минфина, схожее падение – только на 43 млрд рублей — коснется и ЖКХ: эта сфера через три года потеряет треть от своего нынешнего финансирования. Чуть меньше снижение расходов затронет СМИ и культуру: там урезание состоится на 15 млрд рублей. А самое большое падение ожидает сферу национальной экономики: аж на 250 млрд. В 2021 году на это направление, как предполагает Минфин, будет выделено чуть более 2 трлн рублей. Вместе с тем, как ожидается, расходы поднимутся на национальную оборону, правоохранительные органы, здравоохранение и образование.

Также Минфин опубликовал данные, согласно которым на выполнение «майских указов» в ближайшие три года потребуется более 3,5 трлн рублей.