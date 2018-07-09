Минфин в следующие три года планирует сократить расходы на культуру, ЖКХ и спорт
Это следует из проекта Основных направлений бюджетной политики России, представленного ведомством.
Средств на спорт через три года будет выделяться более чем в два раза меньше: если сейчас расходы на эту сферу составляют почти 65 млрд рублей, то в 2021 году будет выделено менее 30 млрд, пишет РИА Новости. По проекту Минфина, схожее падение – только на 43 млрд рублей — коснется и ЖКХ: эта сфера через три года потеряет треть от своего нынешнего финансирования. Чуть меньше снижение расходов затронет СМИ и культуру: там урезание состоится на 15 млрд рублей. А самое большое падение ожидает сферу национальной экономики: аж на 250 млрд. В 2021 году на это направление, как предполагает Минфин, будет выделено чуть более 2 трлн рублей. Вместе с тем, как ожидается, расходы поднимутся на национальную оборону, правоохранительные органы, здравоохранение и образование.
Также Минфин опубликовал данные, согласно которым на выполнение «майских указов» в ближайшие три года потребуется более 3,5 трлн рублей.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 10:03
Эти сокращения должны помочь нацдилеру вывести страну на пятое место в мире по экономике всего за 3 года!
Народонаселение должно радостно поддержать.
pro_hanov 09 июля 2018 | 10:04
Повезло, что у хорватов не выиграли, а то бы под шум оваций вообще могли принять закон об ликвидации каждого второго пенсионера. Причём верёвки для повешения нужно было бы покупать самим.
danko1 09 июля 2018 | 10:04
Расход на виолончели и расход на содержание аппаратов президента и правительства, которые превышают расходы на здравоохранение и образование, будут только увеличивать.
Шикуют воры-слуги за счет обнищания своего господина-народа.
Не пора ли таких слуг увольнять с конфискацией награбленного?
yralez 09 июля 2018 | 10:05
Как обычно....ликование у полицаев и чекистов.
Среди воров и их охранки.
gregor 09 июля 2018 | 10:08
Минфин в следующие три года планирует сократить расходы на культуру, ЖКХ и спорт
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Я и 86 % телевизионного электората ... одобрямс .
Раз большинство ,а 86 % плюс , лично я , одобрямс ,значит так и будя .
Мы одобрямс . Путин с друзьями ...... забирайте .
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 10:09
И это правильная политика.
Зачем "биомассе" качественные ЖКХ, спорт, медицина, образование... столько людей, чтобы добывать нефть и газ, не нужно...
platonnekafrin 09 июля 2018 | 10:10
Прям таки, золотой у нас президент получается. Раз моргнет - на миллион, слово скажет - миллиард, а коль указ издаст - не меньше триллиона давай, страна, выкладывай.
blindpew_33 09 июля 2018 | 10:11
Какая нахрен культурка, какое ЖКХ, если Пальмира до сих пор в руинах, а Дерипаску и Ротенберга злобно притесняют санкциями? Да тут и пенсии впору вовсе отменить.
osipovaalina391 09 июля 2018 | 10:13
А может сократить неэффективного, бездарного и никчемного крысёнка, типа "президента"? Ровно на одну плешивую бестолковую головенку это крысоподобное существишко сократить.
m_doc 09 июля 2018 | 10:17
osipovaalina391: Ну дык беги, сокращай! Толку-то в Инете дерьмом плеваться...
olegleon 09 июля 2018 | 10:13
и опять честное Эхо в упор не видит 3,4 триллионов трансфертов ))))
0,043 заметили, 0,03 заметили, а 3,4 в упор не замечает
vincenttt 09 июля 2018 | 10:16
Кто бы сомневался!!!..Ведь надо же гопнику подзаборному свою неконституционную власть как-то удерживать!...И конечно же любыми средствами!
kondrakr 09 июля 2018 | 10:16
Очень правильное решение! К чему стадам дары свободы?
s011ma 09 июля 2018 | 10:17
Экономика, культура.... А что, это у нас было?
drtomsky 09 июля 2018 | 10:18
Жду новых анекдотов про Вовочку. Помните в СССР были.