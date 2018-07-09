Сегодня после выходного дня возобновляется Уимблдонский теннисный турнир

Свои матчи четвертого круга сыграют четыре спортсмена из нашей страны.

Трудно сказать, у кого самая сложная задача. Возможно, у Карена Хачанова, который встретится с сербом Новаком Джоковичем. Бывшая первая ракетка мира только возвращает привычную мощь, однако и в этом качестве он весьма опасен, тем более, что Хачанов бился с американцем Тиафу пять сетов, так что день отдыха как нельзя кстати. Евгения Родина добралась до самой Серены Уильямс. На Открытом чемпионате Франции Серена отказалась играть на этой стадии с Марией Шараповой, но здесь вряд ли не выйдет на корт.

Впрочем, для опытной Родиной это все равно лучший результат в карьере. До этого на турнирах Большого Шлема она дальше третьего круга не проходила. Екатерина Макарова сыграет с 52 ракеткой мира Камиллой Джорджи из Италии и в случае победы встретится либо с Родиной, либо с Уильмяс и ,наконец, Дарья Касаткина поборется за право сыграть в четвертьфинале с бельгийкой Элисон ванн Эйтванк, которая выбила из сетки испанку Гарбинье Мугурусу.

Уимблдонский теннисный турнир продлиться до 15 июля.