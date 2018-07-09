Прокуратура Актюбинской области Казахстана направила в суд дело о возгорании пассажирского автобуса, в результате чего погибли 52 гражданина Узбекистана. Они направлялись на заработки в Россию. В деле пятеро обвиняемых, в том числе, три водителя автобуса. Владелец автобуса объявлен в международный розыск, сообщает «Знак.ком».