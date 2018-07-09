Государственные СМИ Китая получили указание смягчить критику в отношении президента США из-за введения торговых пошлин
Некоторые государственные СМИ Китая получили указание от властей смягчить критику в отношении президента США из-за введения торговых пошлин. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post. Каким конкретно изданиям рекомендовано не критиковать Трампа, газета на уточняет.
Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 34 миллиарда долларов. Решение уступило в силу 6 июля. В тот же день Китай объявил об ответных мерах.
Комментарии3
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rom8883 09 июля 2018 | 09:49
Китайские СМИ Работают по команде сверху?
polsan 09 июля 2018 | 09:54
rom8883: уже лет как 50! ))
fig__vvam 09 июля 2018 | 10:17
polsan: Вы ошибаетесь, не 50, а 70-т лет.
КПК при поддержке СССР пришла к власти в Китае в 1949 г.
Но то, что пресса получила указание не критиковать Трампа означает, что китайское руководство поняло, что воевать с США не может, США просто задавят.
А в Китае прагматики.