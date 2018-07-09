Государственные СМИ Китая получили указание смягчить критику в отношении президента США из-за введения торговых пошлин

Некоторые государственные СМИ Китая получили указание от властей смягчить критику в отношении президента США из-за введения торговых пошлин. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post. Каким конкретно изданиям рекомендовано не критиковать Трампа, газета на уточняет.

Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 34 миллиарда долларов. Решение уступило в силу 6 июля. В тот же день Китай объявил об ответных мерах.