Индонезия заплатит России более 1 миллиарда долларов за истребители Су-35, сообщат «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее другой собеседник агентства утверждал, что Россия выдаст Индонезии коммерческий кредит на покупку самолётов.

В начале этого года Россия и Индонезия заключили контракт на поставку 11 Су-35.