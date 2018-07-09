Индонезия заплатит России более 1 миллиарда долларов за истребители Су-35
Индонезия заплатит России более 1 миллиарда долларов за истребители Су-35, сообщат «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее другой собеседник агентства утверждал, что Россия выдаст Индонезии коммерческий кредит на покупку самолётов.
В начале этого года Россия и Индонезия заключили контракт на поставку 11 Су-35.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukov 09 июля 2018 | 09:36
Индонезия заплатит России более 1 миллиарда долларов
_____________________________________________________________
главное не пальмовым маслом...
buzukin1912 09 июля 2018 | 09:40
ukov: Лучше бананами - их никуда не впендюришь :) Это я про еду, если кто што не того намечтал... Да если родина торговала этими бананами, то и на пенсию хватило бы - такой наворот можно было бы обеспечить небольшой и всем хватило бы, и картошку не надо было бы сажать :)
pravdatut 09 июля 2018 | 09:38
Зачем ей самолеты. У неё нет паромов, народ тонет.
sapiens17 09 июля 2018 | 09:47
В кредит? За счёт Стабфонда опять?
vincenttt 09 июля 2018 | 10:10
Конечно заплатит...пальмовым маслом!...Ведь надо же хоть чем-то, пусть и отравой гопнику кормить своё стадо!
nikruchev 09 июля 2018 | 10:15
А перед очередным мундиалем или ещё чем-то подобным простим долг, нам не жалко, на картошке проживём.