На севере Москвы избили депутата Госдумы Сергея Жигарева
На севере Москвы избили депутата Госдумы Сергея Жигарева, сообщает РенТВ. Отмечается, что у Жигарева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Врачи подозревали прелом челюсти, но подозрения не подтвердились. Депутат от госпитализации отказался.
Жигарев возглавляет комитет Госдумы по экономической политике. Он входит во фракцию ЛДПР.
Комментарии22
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ostapbey 09 июля 2018 | 09:35
Не за политику видать били..
А за нехорошие поступки.. и излишества даже..
danko1 09 июля 2018 | 09:37
ostapbey: В виду отсутствия головного мозга его сотрясение не подтвердилось.
semia 09 июля 2018 | 09:48
У Жириновского в партии одни бандиты. Криминальные разборки. Мало дали.
s011ma 09 июля 2018 | 10:10
danko1: Значит, это была не черепно-мозговая, а черепная травма.
vladimirgornitsky 09 июля 2018 | 09:44
ostapbey:
"Не за политику"
Это как посмотреть. Я сразу вспомнил "Столичную штучку" Зощенко (цитирую с купюрами):
"-- В Крестах мы сидели...
— Ну! За что же ты, парень, в тюрьмах-то сидел?
— Самая малость.
— Политика или что слямзил?
— Политика. Слямзил самую малость..."
У этих тоже политика такая только воруют не по малости. Возможно, в этот раз не у тех.
blindpew_33 09 июля 2018 | 09:46
ostapbey: это ж ЛДПР. У них у всех бэкграунд очень специфический, вплоть до куполов и звёзд на плечах.
Видимо, неудачно прошли тёрки с партнёрами. Хорошо, хоть не завалили - всё-таки не 90е нынче. :-)
gvs 09 июля 2018 | 09:36
Один раз - не контрабас ))) Вот если бы всю Думу отделали.... ))))
danko1 09 июля 2018 | 09:39
gvs: Их лучше в полном составе на лесоповал. И конфисковать награбленное.
m_doc 09 июля 2018 | 09:43
gvs: А если вас отделают? Тоже ведь кто-то посмеётся.
starokozlovicky2gus 09 июля 2018 | 09:37
Хорошая новость.
pavelgen Павел Гендельман 09 июля 2018 | 09:42
Уважаемые господа! "Любят" у нас депутатов госдумы! "Любят" правительство наше! И поделом "любят"!
С уважением,
Павел
m_doc 09 июля 2018 | 09:48
pavelgen: Однако радость по поводу рукоприкладства - дикарство, не находите?
oleg__ 09 июля 2018 | 10:15
m_doc: Сам офигеваю, но ни капельки !
putn_pnh 09 июля 2018 | 09:44
Черепно - ладно, но мозговая...
nehoroshiy 09 июля 2018 | 09:48
Так у депутатов же неприкосновенность?
rom8883 09 июля 2018 | 09:53
nehoroshiy а может за "прикосновения" по примеру Слуцкого?
romantik56 09 июля 2018 | 09:55
Теперь может выйти постановление— каждому депутату по маузеру для самообороны...
belovnikita 09 июля 2018 | 09:57
Жаль что не наглухо :-((
maximushadow 09 июля 2018 | 09:59
Мозговой травмы ему вряд ли стоит опасаться...
hrenvam 09 июля 2018 | 09:59
Лучше бы его не избили...
Представляете, во сколько обойдётся его лечение в лучших клиниках Израиля и Германии для российских налогоплательщиков ?
И еще реабилитация в каком- ни будь райском уголке...
ed10075 09 июля 2018 | 09:59
От благодарного народа получил по заслугам, - карма.
yralez 09 июля 2018 | 10:03
ЛДПР эвцы сами все бандиты.