На севере Москвы избили депутата Госдумы Сергея Жигарева, сообщает РенТВ. Отмечается, что у Жигарева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Врачи подозревали прелом челюсти, но подозрения не подтвердились. Депутат от госпитализации отказался.

Жигарев возглавляет комитет Госдумы по экономической политике. Он входит во фракцию ЛДПР.