Решение о продлении санкций Евросоюза против России ещё на полгода вступило в силу
Оно опубликовано а официальном журнале ЕС. Решение принято после саммита Евросоюза, на котором лидеры Франции и Германии проинформировали о ходе реализации Минских соглашений. Великобритания после «дела Скрипаля» предлагала продлевать санкции против России на год вместо полугода, однако большинство членов Совета ЕС это предложение не поддержало.
Комментарии8
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pravdatut 09 июля 2018 | 09:35
На пользу РФ ??
putn_pnh 09 июля 2018 | 09:43
pravdatut: Заботливые европейцы.
kochar 09 июля 2018 | 09:36
"Под давлением все ухудшается."
Закон термодинамики Мерфи
mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 09:39
Нацдилер устроил футбольный праздник, приказал разрешить пьяным иностранцам шляться по российским городам.
А они в ответ - санкции.
Ему может стать обидно до слёз!
timwlad78 09 июля 2018 | 10:05
mikhail_spb_: Нацдилер устроил футбольный праздник, приказал разрешить пьяным иностранцам шляться по российским городам.
А они в ответ - санкции.
Ему может стать обидно до слёз!
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Всё как раз наоборот, в Евросоюзе ищё не закончили выстраивать новые экономические отношения межу Евросоюзом и Великобританией и потому они отваживают своих прямых конкурентов от своего рынка чтобы те не нагрели руки на чужом пожаре.
Навярняка господин Трамп попытается соблазнить господина Путина кпакости против Евросоюза .
Но этого господину Путину не надобно. Господину Путину надобно что бы господин Трапм не соблазнил Евросоюз долбануть по Украине как по Югославии.
Так что Евросоюз принял меры что бы не спровоцировать в Европе очередную гражданскую войну и тоже самое делает и в России.
recobra 09 июля 2018 | 09:45
Идет сбор подписей под петицией с требованием обмена русских и украинских заключенных, оказавшихся в неволе в результате военного конфликта между нашими странами
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
timwlad78 09 июля 2018 | 10:01
recobra: Идет сбор подписей под петицией с требованием обмена русских и украинских заключенных, оказавшихся в неволе в результате военного конфликта между нашими странами
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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Ну вообще то это только в твоей recobra больной фантазии идёт война между Россиией и Украиной.
Всё как раз наоборот,между Украиной и Россиией увеличивается товарооборот и возле блок постов где остановлена зона перемирия между киевской и донбасской мафией ,начинают разворачивать рынки типа "черкезон".
Так что всё идёт по нормальному руслу развития отношений.На украине бандеровцев загоняют под сапог закона и после того как усмиряют бандеровскую махновщину на которой наживаются в киевском правительстве господина Порошенко,то в этих регионахгде усмирили порошенковскую бандеровскую махновщину начинает развиватся торговля.
Так что recobra,ты всего лишь ублюдочный бандеровский порошенковский упырь кровожадный требующего рабовладения и лагерей смерти чтобы своё пуза дегенератадебила насыщать.
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 09:59
Ну и что.
Зато у нас люди с повышением пенсионного возраста сразу помолодели, плюс Наша великая Сборная вошла в 1/8 финала, повторив результат сборной хохлов 2006 года, вот.
Что правда, мы играли на своём поле и не участвовали в отборе...