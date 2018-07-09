Решение о продлении санкций Евросоюза против России ещё на полгода вступило в силу

Оно опубликовано а официальном журнале ЕС. Решение принято после саммита Евросоюза, на котором лидеры Франции и Германии проинформировали о ходе реализации Минских соглашений. Великобритания после «дела Скрипаля» предлагала продлевать санкции против России на год вместо полугода, однако большинство членов Совета ЕС это предложение не поддержало.