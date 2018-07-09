Сегодня в Кентерберийском Аббатстве королевская семья Великобритании соберется вместе, чтобы покрестить принца Луи
Сегодня в Кентерберийском Аббатстве королевская семья Великобритании соберется вместе, чтобы покрестить принца Луи, сына герцогини и герцога Кэмбриджских, пятого в очереди на британский престол.
В отличие от свадеб, крещение в королевской семье — это маленькое и непубличное семейное торжество. Сегодня в Кентерберийском аббатстве соберутся не больше 40 человек, приглашенных родителями принца Луи, церемонию крещения проведет архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби.
Церемония привлечет внимание фотографов, которые охотятся за детьми королевской семьи, сегодня впервые семью увидят вместе, Кейт Миддлтон и Принц Уильям придут со всеми детьми. Таблоиды следят и за тем, в чем будет одета герцогиня, в прошлые разы она специально выбирала платья британских дизайнеров перед крещением детей. Фотографии Кейт Миддлтон с младенцем опубликуют в журналах, чтобы все могли скопировать королевский наряд для своих церемоний. Крещение посетит королева Великобритании Елизавета Вторая, а принца Филиппа во время торжества не будет, он вышел на пенсию, и теперь может не посещать все официальные и неофициальные мероприятия. После крещения королевская семья часто выходит к собравшимся на улице, чтобы поприветствовать подданых
Каждый третий британец говорит, что хотя бы раз в жизни видел членов королевской семьи вживую, 7 из 10 британцев считают, что монархия полезна как институт.
Комментарии3
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ura_russians 09 июля 2018 | 09:13
мракобесие!
короли, принцы, покрестить...
взять из детдома и фотографировать голую, жениться на пылесосе, выйти замуж за кота, однополые родители - вот слвременные неполживые ценности!
так?
blindpew_33 09 июля 2018 | 09:21
ura_russians: бояра оказалась палёной? хлебни бензинчику и приди в себя.
А лучше завязывай и пойди куда-нибудь работать. Хоть тележки у ашана собирай.
platonnekafrin 09 июля 2018 | 09:14
У нас приметы другие - великодержавные. По войскам, оцепившим Валаам, военным вертолетам и отсутствию мобильной связи искушенные наши сограждане смогут подсказать неискушенным, что крестят внука Путина.