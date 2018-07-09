44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся нервно паралитическим веществом, скончалась вечером 8 июля
44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся нервно паралитическим веществом, скончалась вечером 8 июля, сообщает Скотланд-Ярд. Возбуждено дело об убийстве. Расследование ведут представители контртеррористических подразделений и около ста детективов. Второй пострадавший 45-летний Чарльз Роули остаётся в больнице. Эксперты подтвердили, что Стерджес и Роули подверглись воздействию того же вещества, что и Срипали. Речь идёт о веществе «Новичок».
Комментарии14
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davi__koloradov 09 июля 2018 | 09:05
Это очень серьезно. Путирашке придется ответить за убийство гражданки Великобритании.
kit07_12 09 июля 2018 | 09:12
davi__koloradov: Хохложопых не спрашивали. Придется ответить, ха. Перед кем, срань вышиватная, перед тобой? Усраинцы як диты у песочнице - вот придет мой папа, он тебе покажет!
Что касается бомжихи, она и должна была умереть. Оклемавшись, она могла шо-нить не то ляпнуть про обстоятельства своего отравления. Бомжи народ ненадежный. А так, британские шерлоки холмсы все скажут за нее.
Не удивлюсь, если ее приятель тоже вскоре умрет. Возможно, дав предварительно показания, шо он мол тюбик нашел, они открыли, нюхнули или лизнули.
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 09:19
kit07_12: число жертв Пуйла растёт.
kit07_12 09 июля 2018 | 09:33
pyco_mypucmo: На тюбике, который нюхнули бомжи, обязательно должна быть надпись на кириллице, как доказательство его российского происхождения
accyapa 09 июля 2018 | 09:36
pyco_mypucmo: Даже наши бомжи не будут из найденного в грязи тюбика содержимое пробовать на вкус.
Сомнительная какая-то версия.
shpuntik63 09 июля 2018 | 09:38
pyco_mypucmo: Самая главная жертва - это ты. Только ты -жертва аборта
vikwlad 09 июля 2018 | 09:27
Какая-то сволочь решила испытывать боевые отравляющие вещества в Англии.
porvana_v_klochya 09 июля 2018 | 09:32
Эхо, а чего им антидот не ввели, как тем Скрипалям? Или на алкоголиков и наркоманов ( этих двух якобы новоотравленных "Новичком" ) его пожалели? Типа, пускай сдохнут, чтобы обвинить РФ в их смерти? Доиграются бриты со своими провокациями против России, ох доиграются.
man_from_sobibor 09 июля 2018 | 10:14
porvana_v_klochya: ".а чего им антидот не ввели.." / вижу я очень много ты знаешь .. кто тебе оттуда информацию сливает, а? кто, сирый ?
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 09:06
Йэховское либербыдло уже несёт цветочки к посольству ВБ и зажигает там свечи?
rom8883 09 июля 2018 | 09:19
golodomor_ze__hohlokost: желаю чтобы и вам так же зажигали свечки.
Это кощунство омерзительно.
assaassin 09 июля 2018 | 09:17
Ну, а на ком прикажите отрабатывать новое оружие, как на расходном материале?
chichanik 09 июля 2018 | 09:33
assaassin: На тебе, например ... очень было бы полезно для ноосферы
russky77 09 июля 2018 | 10:06
Плюхнул попу на газончик,
Нашел газовый баллончик.
Нюхать не спеши, дружок,
Вдруг там газик "Новичок"!
ФСБ-шным оперативникам надо повышать культуру производства. Отравил - убери за собой! А вдруг в том парке какой-нибудь депутатский сынок захочет в кустиках дурь покурить...