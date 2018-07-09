44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся нервно паралитическим веществом, скончалась вечером 8 июля, сообщает Скотланд-Ярд. Возбуждено дело об убийстве. Расследование ведут представители контртеррористических подразделений и около ста детективов. Второй пострадавший 45-летний Чарльз Роули остаётся в больнице. Эксперты подтвердили, что Стерджес и Роули подверглись воздействию того же вещества, что и Срипали. Речь идёт о веществе «Новичок».