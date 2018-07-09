В Шалинском городском суде Чечни пройдёт предварительное судебное заседание по делу правозащитника Оюба Титиева
Сегодня в Шалинском городском суде Чечни пройдёт предварительное судебное заседание по делу правозащитника Оюба Титиева, рассказал «Эху Москвы» представитель «Мемориала» Олег Орлов.
Ранее суд отклонил ходатайство защиты, которая просила перенести разбирательство в другой регион. Причин для отказа не было, уверены в «Мемориале».
Комментарии2
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rom8883 09 июля 2018 | 09:21
Прибывают советники из Басманного суда.
tks 09 июля 2018 | 09:28
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.