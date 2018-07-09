Сегодня в Шалинском городском суде Чечни пройдёт предварительное судебное заседание по делу правозащитника Оюба Титиева, рассказал «Эху Москвы» представитель «Мемориала» Олег Орлов.

Ранее суд отклонил ходатайство защиты, которая просила перенести разбирательство в другой регион. Причин для отказа не было, уверены в «Мемориале».