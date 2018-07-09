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09:01, 09 июля 2018

В Москве откроют ситуационный центр, специалисты которого будут помогать в поисках пропавших детей по всей России

В Москве сегодня откроют ситуационный центр, специалисты которого будут помогать в поисках пропавших детей по всей России.

Ситуационный центр станет частью Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В его пресс-службе «Интерфаксу» рассказали, что операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка с помощью записей с городских камер наружного наблюдения, а также, получив звонок на «горячую линию», связаться с поисково-спасательным отрядом в каждом конкретном регионе и поставить в известность волонтёров. В ситуационном центре круглосуточно будут работать пять операторов. Проект создавался при поддержке московской мэрии, сами разработчики называют его уникальным и не имеющим аналогов в мире. Волонтеров же для проекта планируют готовить на базе Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.

По данным МВД, в Москве ежегодно пропадает до полутора тысяч детей.

Комментарии

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mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 09:06


Российских детей будут спасать чеченские спецназовцы?
Для этой цели их привезут в Москву?

ostapbey 09 июля 2018 | 09:23

mikhail_spb_: российских детей нужно искать в холодильниках!!
Если погуглить, то в холодильниках России дети мрут косяками!!
.
..дело по статье «Убийство малолетнего лица».

«Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. По предварительной версии девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь.

Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Уже проведена процедура опознания, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Холодильники относительно часто становятся причиной смерти маленьких детей. Так, в 2017 году на семилетнего мальчика упал уличный холодильник, который стоял около торгового ларька в городе Хадыженске. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Неисправность холодильника привела к смерти еще одного ребенка, на этот раз в городе Кинешма, Ивановской области.

Годовалый мальчик забрался в проем между стеной и холодильником, как выяснилось позже, холодильник был слома..

venmud 09 июля 2018 | 09:13

"Ситуационный центр станет частью Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям...сами разработчики называют его уникальным и не имеющим аналогов в мире."
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УИКи не смогли камерами оснастить, а потом большая часть установленных, как сообщалось, вышла из строя. А здесь "по всей России". Лишь бы прокукарекать и бабло снять.

ostapbey 09 июля 2018 | 09:18

В благополучной, разжиревшей Москве пропадает ежедневно ПЯТЬ детей??
А по весям тундры в статистиску не влезают.. Да и чтоб ужас паники не создавать!!

cherepovets 09 июля 2018 | 09:22

Бесплатные столовые для голодных надо открывать. Тогда и народ пропадать меньше станет.

ostapbey 09 июля 2018 | 09:28

cherepovets: а вот на острове Русский прямо из войсковых частей пошел гулять каннибализм......
Победили ли хоть там случаи отсутствия столовых для голодных эту проблему??

rom8883 09 июля 2018 | 09:24

Новые "рабочие" места для блатных бездельников.

dmitry35 09 июля 2018 | 09:27

То есть, специалисты, например в далёком Хабаровске, которые прекрасно знают свой город, не смогут отследить маршрут пропавшего в городе ребёнка, а "спец" в Москве это сделает лучше? Бред чистой воды. Неужели искать детей по всех стране из Москвы лучше, чем это делать на местах в регионах? Или некоторым москвичам деньги жгут ляжки?

nehoroshiy 09 июля 2018 | 09:40

dmitry35: Бабло будет иметь только инициатор.

nehoroshiy 09 июля 2018 | 09:28

-У меня бабушка пропала.
-Это не к нам, мы детей ищем.

vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 09:30

А "ситуационный центр" по поиску останков умерщвлённых Духовностью в воздухе над Донбассом голландских детишек создавать не собираются?
Наверняка, нет... Духовность же не для этого нужна...

putn_pnh 09 июля 2018 | 09:56



Могли бы и в Воронеже этот центр открыть. Рабочие места создать.


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