В Москве откроют ситуационный центр, специалисты которого будут помогать в поисках пропавших детей по всей России
В Москве сегодня откроют ситуационный центр, специалисты которого будут помогать в поисках пропавших детей по всей России.
Ситуационный центр станет частью Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В его пресс-службе «Интерфаксу» рассказали, что операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка с помощью записей с городских камер наружного наблюдения, а также, получив звонок на «горячую линию», связаться с поисково-спасательным отрядом в каждом конкретном регионе и поставить в известность волонтёров. В ситуационном центре круглосуточно будут работать пять операторов. Проект создавался при поддержке московской мэрии, сами разработчики называют его уникальным и не имеющим аналогов в мире. Волонтеров же для проекта планируют готовить на базе Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.
По данным МВД, в Москве ежегодно пропадает до полутора тысяч детей.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 09:06
Российских детей будут спасать чеченские спецназовцы?
Для этой цели их привезут в Москву?
ostapbey 09 июля 2018 | 09:23
mikhail_spb_: российских детей нужно искать в холодильниках!!
Если погуглить, то в холодильниках России дети мрут косяками!!
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..дело по статье «Убийство малолетнего лица».
«Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. По предварительной версии девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь.
Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.
Уже проведена процедура опознания, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.
Холодильники относительно часто становятся причиной смерти маленьких детей. Так, в 2017 году на семилетнего мальчика упал уличный холодильник, который стоял около торгового ларька в городе Хадыженске. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Неисправность холодильника привела к смерти еще одного ребенка, на этот раз в городе Кинешма, Ивановской области.
Годовалый мальчик забрался в проем между стеной и холодильником, как выяснилось позже, холодильник был слома..
venmud 09 июля 2018 | 09:13
"Ситуационный центр станет частью Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям...сами разработчики называют его уникальным и не имеющим аналогов в мире."
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УИКи не смогли камерами оснастить, а потом большая часть установленных, как сообщалось, вышла из строя. А здесь "по всей России". Лишь бы прокукарекать и бабло снять.
ostapbey 09 июля 2018 | 09:18
В благополучной, разжиревшей Москве пропадает ежедневно ПЯТЬ детей??
А по весям тундры в статистиску не влезают.. Да и чтоб ужас паники не создавать!!
cherepovets 09 июля 2018 | 09:22
Бесплатные столовые для голодных надо открывать. Тогда и народ пропадать меньше станет.
ostapbey 09 июля 2018 | 09:28
cherepovets: а вот на острове Русский прямо из войсковых частей пошел гулять каннибализм......
Победили ли хоть там случаи отсутствия столовых для голодных эту проблему??
rom8883 09 июля 2018 | 09:24
Новые "рабочие" места для блатных бездельников.
dmitry35 09 июля 2018 | 09:27
То есть, специалисты, например в далёком Хабаровске, которые прекрасно знают свой город, не смогут отследить маршрут пропавшего в городе ребёнка, а "спец" в Москве это сделает лучше? Бред чистой воды. Неужели искать детей по всех стране из Москвы лучше, чем это делать на местах в регионах? Или некоторым москвичам деньги жгут ляжки?
nehoroshiy 09 июля 2018 | 09:40
dmitry35: Бабло будет иметь только инициатор.
nehoroshiy 09 июля 2018 | 09:28
-У меня бабушка пропала.
-Это не к нам, мы детей ищем.
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 09:30
А "ситуационный центр" по поиску останков умерщвлённых Духовностью в воздухе над Донбассом голландских детишек создавать не собираются?
Наверняка, нет... Духовность же не для этого нужна...
putn_pnh 09 июля 2018 | 09:56
Могли бы и в Воронеже этот центр открыть. Рабочие места создать.