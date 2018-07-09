В Москве откроют ситуационный центр, специалисты которого будут помогать в поисках пропавших детей по всей России

В Москве сегодня откроют ситуационный центр, специалисты которого будут помогать в поисках пропавших детей по всей России.

Ситуационный центр станет частью Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В его пресс-службе «Интерфаксу» рассказали, что операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка с помощью записей с городских камер наружного наблюдения, а также, получив звонок на «горячую линию», связаться с поисково-спасательным отрядом в каждом конкретном регионе и поставить в известность волонтёров. В ситуационном центре круглосуточно будут работать пять операторов. Проект создавался при поддержке московской мэрии, сами разработчики называют его уникальным и не имеющим аналогов в мире. Волонтеров же для проекта планируют готовить на базе Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.

По данным МВД, в Москве ежегодно пропадает до полутора тысяч детей.