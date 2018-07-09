Спасатели готовятся возобновить эвакуацию школьников, заблокированных вместе с тренером в пещере

Накануне на поверхность были выведено четверо детей.

Из 13 человек, заблокированных в пещере Кхао Луанг, внутри осталось девять. Это восемь подростков и их тренер. Сколько будет выведено на поверхность сегодня, пока не ясно. Вместе с тем газета «Кхаосод» отмечает, что операция проходит быстрее, чем ожидалось. Это может быть связано с прогнозами метеорологов, которые считают, что в среду и четверг вернутся сильные дожди. Дети выходят на поверхность при помощи дайверов: предварительно их научили пользоваться аквалангом. У четверых школьников, вышедших на поверхность, между тем, хорошее самочувствие, отмечают врачи. Они были доставлены в больницу, где находятся под наблюдением. Напомним, группа подростков – членов местной футбольной команды вместе с тренером оказались заблокированы в пещере в конце июня. Это произошло из-за сильных ливней, которые затопили многие ее ходы. Детям пришлось отойти вглубь на 4 км. Спасатели искали их на протяжении десяти дней, несмотря на то, что вещи школьников были обнаружены практически сразу.

Власти считают, что полная эвакуация из пещеры может завершиться в течение нескольких дней. Всего в операции задействованы 90 водолазов.