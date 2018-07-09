Нефть сегодня дорожает после падения по итогам прошлой недели
В Лондоне «Брент» стоит 77 долларов 44 цента за баррель.
За прошедшую неделю «Брент» подешевела более чем на 2,5 процента, отмечает «Интерфакс».
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В Лондоне «Брент» стоит 77 долларов 44 цента за баррель.
За прошедшую неделю «Брент» подешевела более чем на 2,5 процента, отмечает «Интерфакс».
Комментарии1
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venmud 09 июля 2018 | 09:19
Значит и бензин еще подорожает по "объективным" причинам.