Китай вывел на орбиту два спутника для Пакистана
Китай вывел на орбиту два спутника для Пакистана, сообщает ТАСС. Один летательный аппарат — спутник дистанционного зондирования Земли китайской разработки, второй создан пакистанскими конструкторами.
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Китай вывел на орбиту два спутника для Пакистана, сообщает ТАСС. Один летательный аппарат — спутник дистанционного зондирования Земли китайской разработки, второй создан пакистанскими конструкторами.
Комментарии3
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pravdatut 09 июля 2018 | 08:57
Молодцы, успех.
vezdehod 09 июля 2018 | 09:09
Спокойно "пуляют" спутники и не пыпендриваются. как Россия.
old44 09 июля 2018 | 09:57
рогозина им в помощь !