Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы ПФ в 2019 году на 287 миллиардов рублей

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы пенсионного фонда в 2019 году на 287 миллиардов рублей, следует из проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на ближайшие 3 года, сообщает РБК. За счёт роста собственных доходов пенсионного фонда правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции.