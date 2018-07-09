Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы ПФ в 2019 году на 287 миллиардов рублей
Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы пенсионного фонда в 2019 году на 287 миллиардов рублей, следует из проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на ближайшие 3 года, сообщает РБК. За счёт роста собственных доходов пенсионного фонда правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции.
Комментарии19
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recobra 09 июля 2018 | 08:49
Идет сбор подписей под петицией с требованием обмена русских и украинских заключенных, оказавшихся в неволе в результате военного конфликта между нашими странами
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
josepp 09 июля 2018 | 08:50
Только не давайте пенсионные деньги Чубайсу. Он их украдет или разбазарит.
danko1 09 июля 2018 | 09:04
josepp: С этим грабежом успешно справляется вся путинская банда, куда и Чубайс давно входит.
А вот если бы награбленное и выведенное на Запад правящим ворьем вернуть, то на 10 лет хватило пенсии выплачивать и на много другое.
Но банда та будет продолжать население грабить, не экономя на виолончелях.
josepp 09 июля 2018 | 09:06
danko1: Пенсионерка? Вы против пенсионной реформы? Вам все нравится.
punyoshohlai 09 июля 2018 | 09:23
josepp: Вы против пенсионной реформы?
А ты когда на пенсию? Или надеешься не дожить?
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 09:04
josepp: " Только не давайте пенсионные деньги Чубайсу"
отдадут сечину-миллеру-ротенбергам-тимченко-ковальчукам
на карманные расходы
efilika 09 июля 2018 | 09:10
josepp: твои деньги успешно крадет путинская опг и будут продолжать находить новые возможности отъятия твоих денег с помощью роста цен на гос услуги или платон тому пример. И чтобы это никогда не заканчивалось на все места назначают своих детей. Проснись, колхозник
drtomsky 09 июля 2018 | 09:15
josepp: Вы правы. Разумней на виолончели пустить.
ruderpost 09 июля 2018 | 08:52
это на сколько чинуши из ПФ повысят зарплату себе?
anemon 09 июля 2018 | 08:53
И какой процент из этих денег вернется в виде пенсий "повзрослевшим" пенсионерам?
polsan 09 июля 2018 | 08:53
Народное достояние! )
consts 09 июля 2018 | 09:02
"За счёт роста собственных доходов пенсионного фонда правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции".
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Понятное дело. Ведь если где-то прибывает, то где-то, естественно, убывает. И все мы знаем где.
compare 09 июля 2018 | 09:05
слабый аргумент,не выдерживающий критики..."заморозка" и прочие ухищрения,всегда в "рукаве" у власти...
ly4_sveta 09 июля 2018 | 09:06
Обокрали рабов ещё на 287 миллиардов, и потирая
руки думают о предстоящей гульбе, яхтах, коттеджах,
брюликах и прочем повышении своих безмерных
аппетитов и набивании ненасытной утробы.
А про индексацию текущей пенсии выше размера
инфляции - это ещё на воде вилами написано. Ведь
уже стали некоторые министры «расшифровывать» про
эту прибавку в тысячу. Тысяча получится не у всех, т.к. это
зависит от размера пенсии и уровня инфляции. Вот и
считаем, - если пенсия 8 тысяч, а инфляцию они собираются
удерживать на уровне 4%, то прибавка составит 320 рублей,
ну и подкинут ещё, как собакам кость, выше инфляции 100- 200 рублей!)))
alex02d08e 09 июля 2018 | 09:17
Неплохо бы правительству сначала отчитаться о тех деньгах, которые собирались последние 20 лет , например, а уже потом новые собирать. Просто есть подозрение, что эти деньги не только на пенсионеров потрачены.
leonty 09 июля 2018 | 09:18
Вообще говоря, этому пенсионному фонду пенсионеры нафиг не нужны... Себя бы прокормить и еще пару десятков Дворцов Пенсионеров настроить...
mag_1 09 июля 2018 | 09:51
а вот может быть , действительно, как предлагают вообще ПФ упразднить и класть денежки в банк специальный? сразу сколько денег на министрах, служащих и их зданиях сэкономить!???????????????
alexandr400 09 июля 2018 | 09:58
Ого в России яхт прибавится. Как там квадрокоптер Навального на ходу? Ждем репортажей.
nehoroshiy 09 июля 2018 | 10:17
Прибыль от мертвецов.