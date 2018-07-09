Вступают в силу поправки к законодательству, запрещающие ставить иностранцев на миграционный учёт по месту работы
В России вступают в силу поправки к законодательству, которое запрещает ставить иностранцев на миграционный учёт по месту работы. Отныне мигранта можно оформить в квартире, гостинице, больнице и даже в тюрьме, но в офисе только в случае фактического проживания. Сообщает «КоммерсантЪ». За неисполнение нормы иностранцам грозит выдворение из страны, а работодателям штрафы до 800 тысяч рублей.
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