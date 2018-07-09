24 человека погибли, более 300 пострадали в результате аварии на железной дороге в Турции
С рельсов сошёл пассажирский поезд. Причиной катастрофы стали дожди, которые размыли грунт между рельсами.
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С рельсов сошёл пассажирский поезд. Причиной катастрофы стали дожди, которые размыли грунт между рельсами.
Комментарии1
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zemljanka 09 июля 2018 | 08:45
Соболезнования.