100 человек погибли, около 60 числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юго-западе Японии
Власти предупреждают об опасности схода селей. В пострадавших районах нарушено электроснабжение и подача водопроводной воды. Наводнение повлияло и на работу некоторых промышленных предприятий. В частности, автомобильная компания «Мазда» закрыла свой центральный офис в Хиросиме, сообщает «Интерфакс».
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zemljanka 09 июля 2018 | 08:43
Соболезнования.