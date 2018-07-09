В Забайкальском крае ведён режим ЧС из-за проливных дождей, которые вызвали подъём уровня воды в реках

В Забайкальском крае ведён режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, которые вызвали подъём уровня воды в реках. Губернатор Наталья Жданова поручила профильным ведомствам проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы люди не отказывались от эвакуации, а полиции – не допускать фактов мародёрства, сообщает «Интерфакс»

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