В Забайкальском крае ведён режим ЧС из-за проливных дождей, которые вызвали подъём уровня воды в реках
В Забайкальском крае ведён режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, которые вызвали подъём уровня воды в реках. Губернатор Наталья Жданова поручила профильным ведомствам проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы люди не отказывались от эвакуации, а полиции – не допускать фактов мародёрства, сообщает «Интерфакс»
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