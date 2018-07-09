В Мьянме двух журналистов агентства Рейтер обвинили в получении секретных правительственных документов

В Мьянме двух журналистов информационного агентства Рейтер обвинили в получении секретных правительственных документов. Им грозит до 14 лет тюрьмы. Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. По словам сотрудников Рейтер, их подозревают в разглашении государственной тайны. Задержанные, в частности, освещали события в штате Ракхайн и ситуацию вокруг народности рохинджа.