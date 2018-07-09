В Мьянме двух журналистов агентства Рейтер обвинили в получении секретных правительственных документов
В Мьянме двух журналистов информационного агентства Рейтер обвинили в получении секретных правительственных документов. Им грозит до 14 лет тюрьмы. Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. По словам сотрудников Рейтер, их подозревают в разглашении государственной тайны. Задержанные, в частности, освещали события в штате Ракхайн и ситуацию вокруг народности рохинджа.
Комментарии1
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olenenok_zed 09 июля 2018 | 09:02
государство покрывает своих преступников.