Министр внутренних дел: Великобритания не планирует вводить санкции против России после инцидента в Эймсбери
Великобритания не планирует вводить санкции против России после инцидента в Эймсбери, заявил министр внутренних дел Саджид Джавид – его цитирует ВВС. 30 июня в Эймсбери были обнаружены два человека в бессознательном состоянии в результате воздействия неизвестного вещества. Позже полиция сообщила, что это вещество «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Накануне Скотланд-Ярд сообщил о смерти женщины, пострадавшей в Эймсбери.
Комментарии3
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kit07_12 09 июля 2018 | 08:34
Бомжиха и должна была умереть. Оклемавшись, она могла не то ляпнуть про обстоятельства своего отравления. А так, британские расследователи все скажут за нее.
glotov 09 июля 2018 | 08:43
А ведь именно после смерти случайного непричастного человека "нападение" если бы оно было, можно было квалифицировать как атаку с применением химического оружия. Почему же британцы так странно себя ведут? Ответ очевиден: нет ни одного доказательства "российского следа".
buzukin1912 09 июля 2018 | 08:43
Смотри-ка, какой добрый папуас! А ведь мог бы пригрозить выгнать в море все четыре неисправных подводных ракетоносца :) Заврались, сучата лживые - што он, што Терезка, што Бориска-клоун. Дерьмовое правительство на островах, и пахнет дерьмом...