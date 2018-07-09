Министр внутренних дел: Великобритания не планирует вводить санкции против России после инцидента в Эймсбери

Великобритания не планирует вводить санкции против России после инцидента в Эймсбери, заявил министр внутренних дел Саджид Джавид – его цитирует ВВС. 30 июня в Эймсбери были обнаружены два человека в бессознательном состоянии в результате воздействия неизвестного вещества. Позже полиция сообщила, что это вещество «Новичок», которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Накануне Скотланд-Ярд сообщил о смерти женщины, пострадавшей в Эймсбери.