В Таиланде спасатели вывели на поверхность из пещеры Тхам Луанг шестерых из двенадцати подросток

Они преодолели более 4 километров по затопленной пещере, сообщает Рейтер. Сегодня спасательная операция продолжится. В ней будут задействованы те же дайверы. Всего в операции участвуют 90 человек, больше половины из них иностранцы. По маршруту эвакуации будут размещены дополнительные баллоны с кислородом.

Власти хотят ускорить спасательную операцию из-за неблагоприятных метеопрогнозов. Ожидаются новые ливневые дожди.

12 подростков их футбольной команды и их тренер пропали в пещере 23 июня во время наводнения.