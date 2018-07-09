В Таиланде спасатели вывели на поверхность из пещеры Тхам Луанг шестерых из двенадцати подросток
Они преодолели более 4 километров по затопленной пещере, сообщает Рейтер. Сегодня спасательная операция продолжится. В ней будут задействованы те же дайверы. Всего в операции участвуют 90 человек, больше половины из них иностранцы. По маршруту эвакуации будут размещены дополнительные баллоны с кислородом.
Власти хотят ускорить спасательную операцию из-за неблагоприятных метеопрогнозов. Ожидаются новые ливневые дожди.
12 подростков их футбольной команды и их тренер пропали в пещере 23 июня во время наводнения.
Комментарии2
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zemljanka 09 июля 2018 | 08:39
Спасибо!!!
Ждем добрые вести.
leogi 09 июля 2018 | 08:55
Грамотность под утро явно хромает. Две грамматические ошибки и одна описка в семи строчках.