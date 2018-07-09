В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере из банка «Таатта»
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере из банка «Таатта», сообщает прокуратура республики. По некоторым данным, речь идёт о 4 миллиардах рублей. 5 июля ЦБ отозвал лицензию у банка, который занимает 220 место в российской банковской системе.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт