В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере из банка «Таатта», сообщает прокуратура республики. По некоторым данным, речь идёт о 4 миллиардах рублей. 5 июля ЦБ отозвал лицензию у банка, который занимает 220 место в российской банковской системе.