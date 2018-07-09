Москва передала в Вашингтон проект совместного заявления по итогам встречи президентов России и США 16 июля в Хельсинки, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в американской администрации. В двухстраничном документе речь идёт о важности диалога между Путиным и Трампом, а также дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, о развитии экономических связей, а также о продолжении контактов между людьми. Вашингтон готов принять документ за основу, утверждают собеседники издания. Однако в Белом доме озабочены вмешательством российских спецслужб в президентские выборы в 2016 году. Вашингтон хотел бы получить гарантии того, что впредь это не повторится.