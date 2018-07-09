Агентство «Сана» сообщает, что комплексы ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт во время атаки на авиабазу Тифор

Сирийское агентство «Сана» сообщает о том, что комплексы ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт во время атаки на авиабазу Тифор в провинции Хомс. Кроме того, утверждается, что перехвачены несколько ракет. Комментариев израильских военных пока не последовало.