Агентство «Сана» сообщает, что комплексы ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт во время атаки на авиабазу Тифор
Сирийское агентство «Сана» сообщает о том, что комплексы ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт во время атаки на авиабазу Тифор в провинции Хомс. Кроме того, утверждается, что перехвачены несколько ракет. Комментариев израильских военных пока не последовало.
Комментарии24
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andre_klimov 09 июля 2018 | 08:23
Вообще-то комментарии были. Даже не комментарии, а - опровержение от командования АОИ. Причём в отличие от САНА командование за свои слова в ответе всегда.
Новостники становятся всё слабее и непрофессиональнее. Даже если они и чувствуют, что новость - фейк, сопровождать и апдейтить её - было бы профессионально. И уж если они взяли за цель обычный "подьём новости" - апдейтами это можно было бы сделать с пользой для профессиональной репутации.
korikov 09 июля 2018 | 08:31
andre_klimov:
Израиль опроверг значит лётчика сбитого самолёта в расход.
plantagenista 09 июля 2018 | 08:34
korikov:В Израиле за капрала 1500 арабских террористов отдали,за летчика миллиард антисемитских скотов отдадут,причём этот миллиард скитов одного летчика не стоит абсолютно
korikov 09 июля 2018 | 08:47
plantagenista:
И раструбили об этом на весь мир, показушня ерунда.
И ещё: они как нацисты вторгаются в другие государства. Они вообще признают границы?
plantagenista 09 июля 2018 | 08:58
korikov: Конечно,признают.Египетскую и иорданскую границы израильтяне не пересекают.А с Россией имеют дружественные отношения,снабжают хорошими овощами и фруктами,поставляют лекарства,которые охотно покупает российское население.
andre_klimov 09 июля 2018 | 08:37
korikov:
Вы пытаетесь судить о других по своему государству. Но это мы и так знаем по "ихтамнретам" и "я тебя туда не посылал"...
punyoshohlai 09 июля 2018 | 08:46
korikov: Израиль опроверг значит лётчика сбитого самолёта в расход
Ты попутал с Россией
korikov 09 июля 2018 | 08:34
andre_klimov:
Евреи от начала эры говорили правду только тогда, когда им выгодно. Такая у них репутация.
plantagenista 09 июля 2018 | 08:44
korikov: Антисемитня вообще ТОЛЬКО врет,а репутации у неё нет изначально,как-то сразу не задалось.
andre_klimov 09 июля 2018 | 08:44
korikov:
В данном случае командованию выгодно говорить правду, иначе оно будет сметено вместе с правительством. А, поскольку у нас отставные военные руководители, как правило, ударяются в политику - для них это равносильно самоубийству. Демократия, знаете ли - штука для политика не только выгодная, но и опасная.
vladimirgornitsky 09 июля 2018 | 08:56
andre_klimov:
Вообще-то сами сирийцы не утверждали, что сбили самолет, в сообщении агентства "Сана" (там есть версии на русском и английском) говорится, что самолет был "подбит". В израильских СМИ используют еще, со ссылкой на сирийцев, слово "поврежден". Так что "сбитый самолет" существует, видимо, только в российских СМИ.
Почитал Вашу полемику с korikov. До чего же в России уверены такие вот, что весь мир живет по таким же гнусным правилам, как Россия, что нет независимой прессы, что нет независимого суда, что правительства нагло лгут своим гражданам и т.д. Это ведь они переносят свой жизненный опыт, поскольку не могут не понимать, что делается в России, на весь мир.
И как понять жителям страны, которые до сих пор подсчитывают потери в войне с точностью до миллионов, а то и десятков миллионов, страну, в которой каждый погибший известен поименно. И где скрыть гибель военнослужащего, заткнув рот его семье, просто немыслимо.
tenisfun 09 июля 2018 | 08:28
Только один? Обычно пишут о 3 и десяти ракетах.
andre_klimov 09 июля 2018 | 08:40
tenisfun:
Побаиваются. Израиль дал разрешение подойти к своим границам. Но, поскольку они мирное население из Дараъа уже выдавили, можем ведь отозвать и провести "чистку" от иранских паразитов... Обидчивые мы - так говорят :)
compare 09 июля 2018 | 08:33
бумажный? и еще свой? ...сбивалы хреновы...
dr_nemos 09 июля 2018 | 08:35
Как, всего один...? САНА поскромничала...сбито 40 самолетов.:))
sg91 09 июля 2018 | 08:35
Ну, знаете! Это уже наглость! Атаковать сирийцам израильский самолет, мирно бомбящий их авиабазу достойно самого жесткого осуждения!
Какое дело Израилю до того, если иранские военные в Сирии или нет? Вон Прибалтика полна американскими военами. Кто-нибудь их бомбмит? Как б Даля не плакалась, пока нет. А угроза России от НАТО уж куда как больше чем Израилю от Ирана.
plantagenista 09 июля 2018 | 08:42
sg91: Давайте предоставим Израилю самому решать в своём регионе-как обороняться от террористов.Поверьте,справятся они,отшлифуют ситуацию до дымного блеска
sg91 09 июля 2018 | 08:49
plantagenista:
Давайте не будем называть Иран террористами. Тем более что Иран никогда с Израилем не воевал. И его поддержка законного правительства Сирии не означает что можно нарушать все нормы международного права.
andre_klimov 09 июля 2018 | 08:54
sg91:
Ну вот ведь - неправда, и Вы это знаете. КСИР и террористическаяХЕЗБАЛЛА, развязавшие Вторую Ливанскую войну.
plantagenista 09 июля 2018 | 08:55
sg91:Иран уже обстреливал Израиль ракетами
andre_klimov 09 июля 2018 | 08:50
sg91:
Сергей, у Вас всё в порядке с головой? Назовите мне хоть один угрожающий выпад НАТО в сторону России, пожалуйста. А обьявление Ираном целью уничтожение Израиля - практически еженедельно во всех официальных иранских государственных газетах и во время всех пятничных проповедей аятолл. Вы уж, пожалуйста, не теряйте совсем связи с реальностью...
ai65_qi60 09 июля 2018 | 08:36
Что то не верится в это. Если бы это было в действительности, то представляю какая была бы реакция евреев. Уж они бы не промолчали, а ответили бы "по полной".
moskalito 09 июля 2018 | 08:52
Буквально недавно, сирийцы просто обстреляли израильские самолеты. После этого, ракетная установка была просто уничтожена ответным ударом, Если бы это был не фейк, я думаю, что система ПВО Сирии уже бы не существовала
andre_klimov 09 июля 2018 | 09:00
moskalito:
Уничтожение ПВО официально признано сирийским правительством. На основании этого была написана очередная бумага в ООН. Другое дело, что у Израиля нет цели лишить Сирию ПВО, как такового, на радость России. Воспитательные меры могут включать в себя наказания, но не калечить же?