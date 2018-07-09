Скотланд-Ярд сообщил о смерти 44-летней британский Дон Стерджес, которая отравилась нервнопаралитическим веществом
Скотланд-Ярд сообщил о смерти 44-летней британский Дон Стерджес, которая отравилась нервнопаралитическим веществом в Эймсбери. Возбуждено дело об убийстве. Ещё один пострадавший 45-летний Чарли Роули остаётся в критическом состоянии.
Стерджес и Роули были найдены без сознания 30 июня. Полиция считает, что они были отравлены веществом «Новичок». У пострадавших диагностированы те же симптомы, что и у Скрипалей.
Комментарии7
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glotov 09 июля 2018 | 08:22
После бабченок - не верю!
alexandr_l 09 июля 2018 | 08:41
glotov: После бабченок - не верю!
Ваше мнение чрезвычайно важно для мировой общественности
a_111111 09 июля 2018 | 08:22
Поскольку пара наркоман-алкоголик , очень похоже что они что-то нашли... Если яд обезвреживается водой, что мешало преступникам промыть водой, то что осталось у них... Да и времени прошло много... Как-то все очень странно...
leogi 09 июля 2018 | 08:40
В стране, где ведущая радиостанция не в состоянии писать заголовки без грамматических ошибок, агенты тоже малограмотные. И небрежны. Выбросили использованный контейнер куда-нибудь под куст, а эти - увидели и взяли в руки.
josepp 09 июля 2018 | 08:47
Пострадавшие наркоманы. Соседи уверены, что это передозировка. А эти клоуны все тащат свой дохлый номер про "Новичок". Мало того, что они сами идиоты (или преступники), они своих граждан считают идиотами.
benin_papa__ 09 июля 2018 | 08:51
josepp:
Хорошо, что не соседи определяют политику санкций и всемерного огораживания останков СССР.
А с соседями могут вволю пообщаться МИД РФ и разнообразные "ихтамнеты" и "вывсеврете".
josepp 09 июля 2018 | 09:04
benin_papa__: Хохол? Или примазавшийся?