Скотланд-Ярд сообщил о смерти 44-летней британский Дон Стерджес, которая отравилась нервнопаралитическим веществом в Эймсбери. Возбуждено дело об убийстве. Ещё один пострадавший 45-летний Чарли Роули остаётся в критическом состоянии.

Стерджес и Роули были найдены без сознания 30 июня. Полиция считает, что они были отравлены веществом «Новичок». У пострадавших диагностированы те же симптомы, что и у Скрипалей.