Сегодня в Турции пройдет инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии будет присутствовать и российская делегация.

На инаугурацию Реджепа Эрдогана в Анкару прилетят лидер ЛДПР Владимир Жириновский и премьер-министр Дмитрий Медведев – он по поручению президента возглавит российскую делегацию. Между тем, самого Владимира Путина на торжестве не будет. Инаугурация начнется в здании парламента в 16 часов по московскому времени и продолжится в Белом дворце – там пройдет церемония перехода Турции от парламентской формы правления к президентской.

Эрдоган был переизбран на новый срок две недели назад. После досрочных выборов в силу вступили основные положения Конституционной реформы. Она, в частности, упраздняет должность премьер-министра – теперь вся власть будет сосредоточена в руках президента. Он сможет назначать высокопоставленных чиновников, распускать парламент и объявлять чрезвычайное положение. Оппозиция считает, что эта реформа ведет к усилению авторитарного режима в Турции.

Напомним, что накануне инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в стране началась очередная волна массовых увольнений госслужащих. Работы лишились более 18 тысяч сотрудников госструктур, подозреваемых в причастности в попытке переворота в 2016 году