Суд заслушает заключительное слово Серебренникова по апелляционной жалобе на ограничение срока ознакомления с делом

Суд заслушает заключительное слово Кирилла Серебренникова по апелляционной жалобе на ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

На ознакомление с материалами дела суд выделил Кириллу Серебренникову менее четырех месяцев.