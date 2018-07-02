Суд заслушает заключительное слово Серебренникова по апелляционной жалобе на ограничение срока ознакомления с делом
Суд заслушает заключительное слово Кирилла Серебренникова по апелляционной жалобе на ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.
На ознакомление с материалами дела суд выделил Кириллу Серебренникову менее четырех месяцев.
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