Предварительное судебное заседание в отношении правозащитника Оюба Титиева пройдет сегодня в Чечне

Ранее Шалинский городской суд республики отказался передавать дело в другой регион. Это решение обжаловано, сказал «Эху Москвы» адвокат Оюба Титиева Илья Новиков.

На предварительном заседании может быть объявлено, что начинается рассмотрение дела по существу, но это маловероятно, добавил Илья Новиков.