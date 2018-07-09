Спасатели в Таиланде готовятся к возобновлению эвакуации из пещеры Кхао Луанг оставшихся девяти человек, которые находятся внутри более двух недель. Как пишет местная пресса, четыре мальчика, спасенных накануне, чувствуют себя хорошо.

Эвакуация детей из затопленной пещеры в Таиланде может занять один день, если правильно организовать операцию по спасению. Об этом сказал дайвер и спелеолог Всеволод Коробов, живущий в Таиланде.

Школьников нужно скорее научить пользоваться аквалангом и вывести их из пещеры, пока не началась вторая волна затопления, добавил Коробов.