Британка Дон Стерджес, пострадавшая от действия нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице

Об этом заявили в Скотланд-Ярде.

44-летняя Стерджес провела в больнице в критическом состоянии десять дней. После ее смерти полиция завела уголовное дело об убийстве. Британские власти обещали найти виновных в гибели женщины. А премьер-министр Тереза Мей сказала, что она «потрясена и шокирована» случившимся, передает телеканал Sky News. Стерджес, напомним, вместе со своим 45-летним спутником Чарльзом Роули была обнаружена без сознания в конце июня в своем доме в Эймсбери.

Это недалеко от города Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, которые уже выписаны из больницы. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Роули, между тем, все еще продолжает оставаться в больнице в критическом состоянии. По версии Скотланд-Ярда, Стерджес и Роули были отравлены «Новичком», как и Скрипали. При этом в полиции не считают случившееся спланированной атакой: в ведомстве полагают, что пара пострадала от последствий применения нервно-паралитического вещества.

Напомним, в Лондоне считают Россию ответственной за применение нервно-паралитического вещества против Скрипалей. Москва эти обвинения отрицает.