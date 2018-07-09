Британка Дон Стерджес, пострадавшая от действия нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице
Об этом заявили в Скотланд-Ярде.
44-летняя Стерджес провела в больнице в критическом состоянии десять дней. После ее смерти полиция завела уголовное дело об убийстве. Британские власти обещали найти виновных в гибели женщины. А премьер-министр Тереза Мей сказала, что она «потрясена и шокирована» случившимся, передает телеканал Sky News. Стерджес, напомним, вместе со своим 45-летним спутником Чарльзом Роули была обнаружена без сознания в конце июня в своем доме в Эймсбери.
Это недалеко от города Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, которые уже выписаны из больницы. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Роули, между тем, все еще продолжает оставаться в больнице в критическом состоянии. По версии Скотланд-Ярда, Стерджес и Роули были отравлены «Новичком», как и Скрипали. При этом в полиции не считают случившееся спланированной атакой: в ведомстве полагают, что пара пострадала от последствий применения нервно-паралитического вещества.
Напомним, в Лондоне считают Россию ответственной за применение нервно-паралитического вещества против Скрипалей. Москва эти обвинения отрицает.
Комментарии3
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davi__koloradov 09 июля 2018 | 08:08
Путирашке придется ответить за убийство гражданки Великобритании.
grazschdanin 09 июля 2018 | 08:16
Неужели так ослабла в Англии медицина за последний месяц? Два идентичных случая - и такие разные результаты?
sg91 09 июля 2018 | 08:18
Понятно зачем Лживые Английский Ублюдки проталкивали изменения в ОЗХО. Теперь они смогут травить беспрепятсивенно своих ненужных сограждан, проводя потом "расследования" и ессно обвиняя Россию .Какие прямо удачные совпадения. Только что согласовали и тут же удачно бомжи-нарики траванулись.. Ну-ну..
ЗЫ Что то скучновато становится. Давайте уж Рыжего Борьку что ли? Или каоролеву-мать ее.. Во будет незабываемый шухер! Про футбол все забудут