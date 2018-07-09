Спасатели в Таиланде готовятся к возобновлению эвакуации из пещеры Кхао Луанг оставшихся девяти человек, которые находятся внутри более двух недель. Как пишет местная пресса, четыре мальчика, спасенных накануне, чувствуют себя хорошо. Предполагается, что водолазы отправятся в подземелье в ближайшее время, сама эвакуация должна возобновиться до 17:00 по местному времени (13:00 мск).