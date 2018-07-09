Пловцы, которые в воскресенье вывели четверых детей, заблокированных в пещере на  севере Таиланда, продолжат операцию

Пловцы, которые в минувшее воскресенье вывели четверых из 12 детей, а также их сопровождающего, заблокированных в пещере на севере Таиланда, продолжат операцию сегодня. Об этом сообщил министр внутренних дел страны. Сегодня состоялось совещание, на котором обсуждались детали продолжения спасательной операции. Решено задействовать тех же пловцов, поскольку они хорошо знакомы с ситуацией в пещере и уже имеют воскресный опыт эвакуации детей. Накануне спасателям удалось благополучно вывести из пещеры четырех из 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Все они оказались заблокированы в пещере наводнением еще 23 июня.