Ответственный за «брексит» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра. Отставка произошла на фоне разногласий Терезы Мэй и Дэвиса по поводу того, какие связи страна должна сохранять с ЕС после выхода из союза. Помимо Дэвиса в отставку подал его заместитель Стив Бейкер. Решение об уходе Дэвис принял после встречи с Мэй.
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patrikk_1 09 июля 2018 | 07:38
Ответственный за «брексит» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост...
Ты, с сегодняшнего дня, уволен.
https://www.youtube.com/watch?v=nfhCSut6cZk