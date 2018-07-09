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07:17, 09 июля 2018

Несколько государственных СМИ Китая получили распоряжение не критиковать Дональда Трампа из-за торговой войны

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что такой шаг мог быть предпринят для избежания обострения ситуации и возможности продолжать дальнейшие переговоры с США.

Комментарии

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andre_klimov 09 июля 2018 | 07:22

Ну, да... Торговля не любит больших скандалов. А то, что торг идёт - сомнений никаких.

greeg1 09 июля 2018 | 07:47

Вчера Познер написал, что Трампу Европа надоела и он назло врагам будет дружить с Россией. Боюсь, что Китай будет делать всё возможное, чтобы эта дружба не состоялась по одной простой причине. Китаю тоже нужны американские инвестиции и технологии которые смачно подпитывают экономику обеих стран. Впрочем, кто из нас прав покажет саммит в Хельсинки.

andre_klimov 09 июля 2018 | 08:00

greeg1:
Познер, при всём моём уважение к его былым заслугам - просто стал плохо соображать. Прекрасный интервьюер, теледеятель и - никакой аналитик. Он даже не удосужился прекратить токовать и посмотреть - а что Европа? А там уже фрау Меркаль начинает делать книксены и предлагать Трампу снизить европейские пошлины на американские авто, чтобы установить паритет по новым пошлинам на более низком уровне, а не на уже установленном Европой для американскх производителей. Это - частный случай, но он показывает сценарий, который будет достаточно типовым.
Что касается Китая, то тут будет долгий и упорный торг. Ибо они вполне подходят друг другу манерами ведения переговоров.
Роль России, увы - не устанавливать равные отношения через торг, а - откупаться от наказаний. Совсем как принято в ЮВА. Не уверен, что цена откупа будет известна россиянам заранее.

svetoch 09 июля 2018 | 08:09

andre_klimov: А там уже фрау Меркаль начинает делать книксены и предлагать Трампу снизить европейские пошлины на американские авто...
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Она-то, конечно, может и так поступить. Она даже может принять решение о том, что Германия будет закупать более дорогой американский газ вместо более дешёвого русского (это, конечно, условные названия, так как русский газ вполне может быть и совсем не русским). Вопрос тут в другом: не потеряет ли она социальную поддержку, необходимую ей для того, чтобы удержаться у власти? Ведь если ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ количество компаний, сегментов населения Германии, будет страдать от подобных решений и никак не будет компенсировано за них, то коалиция избирателей Меркель может развалиться. И тогда уже в Германии могут появиться политики типа тех, которые сейчас пришли к власти в Италии. Ну а дальше...

andre_klimov 09 июля 2018 | 08:33

svetoch:
Выдумаете это фрау Меркель принимает подобные решения? Нет, это ей германский бизнес предлагает выгодные себе решения. А она уже пытается увязать это сполитическими игрищами внутри ЕС.

К тому же, Германии на самом деле абсолютно всё равно у кого закупать газ. Во внимание принимается только надёжность поставок и цена. Но если с помощью американского "дорогого" газа можно сбить цену на "дешёвый" газ (sic!) - как-то невозможно осудить её за это.

Так что пока не вижу причин, по которым от действий ловкой фрау Меркель "страдает население". :)

Она мне напоминает одного знакомого директора парникового хозяйства, который звонил в институты и говорил "Мне тут надо к празднику огурцов собрать. Машин пригонят дохера, а людей - нет! Выручайте! Я вам потом отгружу для столовой...". Потом звонил автобусникам и ныл "Урожай... Паздник.. Горком давит.. Людей кучу дают - а привезти их не на чем. Дай автобусы, а? Сочтёмся потом...".

svetoch 09 июля 2018 | 08:44

andre_klimov: Но если с помощью американского "дорогого" газа можно сбить цену на "дешёвый" газ (sic!) - как-то невозможно осудить её за это.
=========================================================

Это как? Переплачивать в течение какого-то времени для того, чтобы более дешёвый товар стал ещё дешевле? Обычно при помощи более дешёвой цены вынуждают более дорогую цену двигаться вниз. А тут у Вас какая-то совершенно новая логика, когда соревнование между ценами приводит не к понижению общей цены, а к её повышению. Поясните, пожалуйста.

greeg1 09 июля 2018 | 08:42

andre_klimov: Полностью с Вами согласен. Но по-большому счёту речь в идёт о ( не побоюсь этого слова ) исторической роли личности Трампа. Он приучает мир жить по средствам, опираясь только на собственные силы. Проводимый им изоляционистский курс резко меняет политические настроения как в Европе, так и в Китае. Трамп как хороший учитель говорит своим ученикам: найденный на дороге червонец это не навсегда. Эта десятка дается тебе чтобы на шару выпить кружечку пива, либо для хорошо продуманного вложения может сделать тебя долларовым миллионером. Выбирайте. Кажется мир, кроме России, начинает потихонечку трезветь от химеры социальной справедливости замешанный на марксизме и ничем неоправданном вэлфере.

svetoch 09 июля 2018 | 08:51

greeg1: Он приучает мир жить по средствам, опираясь только на собственные силы.
===================================================

Вы об идеологии чучхе?

opiatnovyi63 09 июля 2018 | 07:56

Наши родные независимые СМИ, особенно, гостелеаналы постоянно получают указания кого казнить, кого миловать!

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