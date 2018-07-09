Израильские ВВС нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
По данным агентства «Сана», системам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство. Израильские военные эти сообщения пока не комментировали.
Комментарии18
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lenin3 09 июля 2018 | 07:21
Дык,в итоге,что случилось-то:израильтяне нанесли удар или сирийцы отбились?)))
Непонятно.
patrikk_1 09 июля 2018 | 07:26
ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов...
Лётчика поймали?
len56 09 июля 2018 | 07:41
patrikk_1: ты думай не о "лётчиках",а о своей старой геморройной заднице...проперделась насквозь..
patrikk_1 09 июля 2018 | 07:42
Объявите награду, за голову этой грязножопой проститутки.
mayk01_18 09 июля 2018 | 07:47
patrikk_1: Обьявите награду , за голову этой грязножопой проститутки..
О как-Патрик сам на себе заработать хочет за свою поимку...Совсем Пригожин своих троллей в грязном теле,точнее-в грязной жопе держит...наи нищенской зряплате
vezdehod 09 июля 2018 | 08:42
Видимо здорово кто то насолил Израилю, что он решил отбомбится.
andre_klimov 09 июля 2018 | 07:26
lenin3:
Просто посмотите, кто источнк новости. :) Оле-Лукойе нервно курит в сторонке...
yralez 09 июля 2018 | 07:22
Если это так, то капец ихтамнетам.
kiever 09 июля 2018 | 07:32
Израильские оккупанты, под шумок мифов библейских времен, решили ещё кусок сирии, аннексировать?
eternity88 09 июля 2018 | 08:00
kiever: "Израильские оккупанты, под шумок мифов библейских времен, решили ещё кусок сирии, аннексировать?"
"Израильские оккупанты" отделено запятой... Наш комментатор, стало быть, решил, что тут самое место обратиться к израильским оккупантам напрямую.
Еще одна запятая после "под шумок библейских мифов"... Видимо, нечто вводное типа "..ля," или "епта,".
"... решили еще кусок сирии"... Похоже на утверждение. Сирию, значит, "кусками решают".
"...аннексировать?" А здесь, очевидно, комментатор испрашивает у израильских оккупантов соизволения аанексировать "решенный кусок Сирии".
Будут другие версии?
radionews 09 июля 2018 | 08:16
eternity88: будут. Это проекция поведения рашни на израильтян.
Это чистуха рашни в аннексии Крыма и отхапании под шумок Донбаса.
rampa 09 июля 2018 | 08:19
eternity88: вы уж слишком строги. Видно же, что товарищ старался. В отличие от своих коллег без мата и похабщины ухитрился обойтись. Просто не внимательно переписал из методики. А искать смысл в их коментах смысла нет ( извините за тавтологию) )))))
gregor 09 июля 2018 | 07:36
Израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информация о сбитом самолете опровергается командованием ЦАХАЛа. При этом Израиль по-прежнему не берет на себя ответственность за авиаудар по базе Т-4 в Сирии.
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Когда любой "акбар " сообщающий ,что победил Израиль , верится всё же государственным структурам Израиля ,который предупредил всех :-" оружие переданное террористам хезболла , будет уничтожаться....... точка ,без обсуждения " .
kiever 09 июля 2018 | 07:47
gregor: всегда удивляло, как российский либерал, смиренный голубь мира, вчера роняющий слезы по невинным сирийским детишкам, как дело касается израиля мгновенно превращается в свирепого сионского ястреба и израильского националиста, призывающего убивать всех, жечь, уничтожать, крошить, закапывать.. наверное, потому что в европе, на западе, либералами называют себя люди другого типа
gregor 09 июля 2018 | 07:54
kiever:
Почти согласен с Вами .
Если бы Россияне уничтожали оружие террористов хезболла , хамас , людоедов из островов Океании , уничтожали бы самих террористов ,а не снабжали бы их оружием и взрывчаткой ,которая потом взрывается в городах России ,в том числе , было бы очень хорошо .
Потому ,как террористы взрывают и Израиль и Россию и Англию и Францию .... они все на одно лицо ,на один акабар и все для них не чистые одинаково и Россияне в том числе . Поэтому правильно здесь писали комменты ,чем больше уничтожат оружие поставляемые террористам хезболла , тем меньше будет терактов и в России .
Но что бы это понимать ,нужен мозг ,а не комплекс неполноценности . Попробуйте и вы по соображать самостоятельно ,а не комплексами и невежеством .
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 08:07
kiever: " российский либерал, смиренный голубь мира, вчера роняющий слезы по невинным сирийским детишкам, как дело касается израиля мгновенно превращается в свирепого сионского ястреба "
на базе военной Т-4 базировались невинные сирийские детишки?
асадисты, как и путен, решили, что "впереди пойдут женщины и дети! вы меня поняли?! я сказал - женщины и дети!" (с) Путин В.В.
kaminas 09 июля 2018 | 07:42
Чем больше Израиль уничтожит оружие террористов , чем меньше взрывов автобусов и метро ,будет в России .
ionessi 09 июля 2018 | 08:28
Конечно, стоит подождать пару дней для проверки инфы. Если инфа верная, то наверняка предоставят видео, да и те же обломки ракет.
Но если сирийцы не врут, то это похоже на "хельсинскую" сделку: Иран уходит из Сирии, но и Израиль оттуда уходит тоже. Ходить там будет только Россия. Как разделитель двух враждующих сторон.
Вообще-то, вполне логичная сделка, ИМХО