Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом «Золотого Букера»

Почетной награды он удостоен за роман «Английский пациент», написанный в 1992 году. Книга признана лучшей из тех, что за последние полвека становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.

По мотивам романа «Английский пациент» был снят одноименный оскароносный фильм.