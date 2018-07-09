Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом «Золотого Букера»
Почетной награды он удостоен за роман «Английский пациент», написанный в 1992 году. Книга признана лучшей из тех, что за последние полвека становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.
По мотивам романа «Английский пациент» был снят одноименный оскароносный фильм.
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