Инаугурация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет сегодня
Введения особых мер безопасности в связи с церемонией не планируется, — рассказал «Эху» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.
Абдуррахман Камбуроглу добавил, что после неудачной попытки госпереворота в 2016 году охрана президента была существенно усилена.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт