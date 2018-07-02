Инаугурация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет сегодня

Введения особых мер безопасности в связи с церемонией не планируется, — рассказал «Эху» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Абдуррахман Камбуроглу добавил, что после неудачной попытки госпереворота в 2016 году охрана президента была существенно усилена.