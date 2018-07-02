Предварительное судебное заседание в отношении Оюба Титиева пройдет сегодня в Шалинском городском суде Чечни
В ходе заседания суд сможет убедиться в недостаточности доводов обвинения. Об этом «Эху» сказал член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Ранее суд отклонил ходатайство защиты об изменении подсудности дела Титиева. Никаких причин для этого отказа не было, считает Олег Орлов.
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