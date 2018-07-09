Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты режиссера К.Серебренникова на ограничение срока ознакомления с уголовным делом

Фигуранта дела «Седьмой студии» ранее обязали изучить материалы до 19 июля.

Защита худрука «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова настаивает на том, что срок ограничения знакомства с делом слишком мал. По словам адвоката режиссера Дмитрия Харитонова, неизученными остались 70 из более 250 томов уголовного разбирательства. При этом он утверждает, что некоторые материалы по делу «Седьмой студии» не выдают без объяснения причин. Мосгорсуд сегодня также рассмотрит аналогичную жалобу защиты директора РАМТ и еще одной фигурантки дела Софьи Апфельбаум. Помимо нее и Серебренникова, напомним, под обвинения попали бывший директор «Гоголь-Центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин» и экс-бухгалтер той же организации Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении из бюджета более 130 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

Помимо Серебренникова и Апфельбаум суд также обязал ознакомиться с делом до 19 июля Алексея Малобродского и Юрия Итина.