Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку

Премьер-министр Тереза отставку приняла. Дэвис не согласен с планом Мэй по экономическим отношениям со странами ЕС после официального выхода станы из Евросоюза. План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, который настаивают на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО. По сообщениям британских СМИ, в отставку подал также заместитель Дэвиса Стив Бэйкер.