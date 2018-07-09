В больнице Солсбери скончалась 45-летняя Дон Стерджесс
В конце июня она отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ее друг 45-летний Чарльз Роули, также пострадавший от яда, остается в критическом состоянии. О смерти Стерджесс уже проинформирована премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая «потрясена и шокирована». После смерти Стерджесс полиция расследует инцидент с отравлением в Эймсбери уже по статье об убийстве.
Комментарии2
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nelibermot19 09 июля 2018 | 07:02
Если правоохранительные органы Бриташки и дальше будут молчать, они доведут граждан до белого каления, люди начнут массово покидать свои жилища в радиусе 500 км от Портон-Дауна
putin_itogy 09 июля 2018 | 07:11
nelibermot19: Без Ялты 2.0 ничего не изменится.
Лондон - Донбасс 2.0
Надо садиться за стол переговоров с путиным,
и делить мир..
Вот это и будет конец "Новичку"..