Из-за мощного паводка не реке Кия в Шилкинском районе Забайкалья, эвакуированы около 2000 чел
Как сообщили РИА в администрации Шилки, разрушены четыре автомоста, один железнодорожный сломался посередине. Степень разрушения еще одного моста определить невозможно — вода идёт верхом. В зоне затопления 560 домов. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения, детсады и общежития. Разлив реки вызвали четырехдневные ливневые дожди.
Комментарии1
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yralez 09 июля 2018 | 07:05
Возьмется ли Роттенберг за мосты ?
Или там пилить нечего ?
у него впереди скоростная дорога в Грозный.