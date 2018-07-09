Британский премьер Тереза Мэй «потрясена и шокирована» смертью Дон Стерджес
44-летняя женщина пострадала от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери и была госпитализирована неделю назад в Солсбери в критическом состоянии. Инцидент с отравлением теперь расследуется как убийство. 45-летний спутник женщины, Чарльз Роули остается в критическом состоянии в больнице в Солсбери. В Скотленд-Ярде утверждают, что оба подверглись воздействию вещества «Новичок», которым в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.
Комментарии7
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ross1930 09 июля 2018 | 06:34
Это старость!
gencek 09 июля 2018 | 06:42
Где же они этого Новичка наворовали ?
Неужели в Новочебоксарск ездили на завод по производству химоружия ?
neyexo 09 июля 2018 | 06:48
Врет
На кота Ларри (хозяина ее резиденции) никогда не посмотрела, не приласкала его, в отличие от Кемерона
neyexo 09 июля 2018 | 06:50
Кот Ларри и Кемерон
https://goo.gl/images/LMSa7L
ems1 09 июля 2018 | 06:50
Нужно подстроить какую-нибудь гадость сборной Англии, вместе с Хорватией. А то всё как-то хорошо для них складывается на территории врага.
protomaster__ 09 июля 2018 | 06:51
ольгинские тролли жалкие твари - целыми днями пишут что-то там в камнтах за 300 сребренников, а толку ноль
sg91 09 июля 2018 | 07:06
protomaster__:
А ты, бля..ь, тут бесплатно горбатишься, холлуй? )))Или может не сребренниками берешь, а натурой? Гейропейские господа имеют милость тебя в жопу жетско трахнуьб периодически, за то, что ты на Эхо Лондона всякую куйню пишешь. Зря они тебя балуют. Кроме таких унылых фраз ничего и придумать не всилах. Ольгинские хотя бы пишут логичные вещи, и стебутся изрядно. Тебя это похоже сильно выбешивает )))