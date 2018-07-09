Британский премьер Тереза Мэй «потрясена и шокирована» смертью Дон Стерджес

44-летняя женщина пострадала от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери и была госпитализирована неделю назад в Солсбери в критическом состоянии. Инцидент с отравлением теперь расследуется как убийство. 45-летний спутник женщины, Чарльз Роули остается в критическом состоянии в больнице в Солсбери. В Скотленд-Ярде утверждают, что оба подверглись воздействию вещества «Новичок», которым в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.