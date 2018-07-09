За пост генерального директора «Аэрофлота» может развернуться борьба

А возглавить авиакомпанию в итоге может бывший министр транспорта Максим Соколов, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников. о их словам, президент Владимир Путин «в устной форме по итогам ряда встреч» одобрил продление полномочий действующего руководителя авиакомпании Виталия Савельева. При этом официального документа, подтверждающего переназначение Савельева, нет. Контракт топ-менеджера заканчивается в октябре.