За пост генерального директора «Аэрофлота» может развернуться борьба
А возглавить авиакомпанию в итоге может бывший министр транспорта Максим Соколов, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников. о их словам, президент Владимир Путин «в устной форме по итогам ряда встреч» одобрил продление полномочий действующего руководителя авиакомпании Виталия Савельева. При этом официального документа, подтверждающего переназначение Савельева, нет. Контракт топ-менеджера заканчивается в октябре.
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